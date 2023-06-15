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Ушаков сообщил о планах Путина посетить Турцию

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о планах Владимира Путина посетить Турцию, сообщает «Интерфакс». По его словам, визит планируется по приглашению турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрдогана.

Стало известно о планах Путина посетить Турцию
© РИА Новости

Конкретные сроки визита пока не обсуждались, добавил Ушаков.

Реджеп Таийп Эрдоган возглавил республику по итогам второго тура выборов, набрав более 52% голосов. Российский президент стал первым лидером, кому руководитель Турции позвонил после переизбрания.

Российскую делегацию на торжествах по случаю инаугурации президента Турции возглавлял председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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Ранее Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим турецким коллегой заявил, что Киев с подачи западных стран делает опасную ставку на эскалацию, использует террористические методы и организует диверсии в России.

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