$84.32+0.6891.07+0.68

Алиханов заявил, что Калининград ежемесячно теряет 900 миллионов рублей из-за запрета транзита через Литву

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион теряет 900-980 миллионов рублей в месяц из-за запрета на транзит через Литву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Алиханов сделал во время Петербургского международного экономического форума.

«Оценки наших ежемесячных потерь 900-980 миллионов рублей допрасходов, которые мы несём в связи с этими действиями», – заявил он, говоря о запрете транзита через Литву.

Летом 2022 года Литва приостановила транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России из-за санкций. Позже транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен, но часть ограничений осталась. В ответ на это правительство России ввело запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с Украины.

6
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители