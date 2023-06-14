Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что регион теряет 900-980 миллионов рублей в месяц из-за запрета на транзит через Литву . Об этом сообщает РИА «Новости».

«Оценки наших ежемесячных потерь 900-980 миллионов рублей допрасходов, которые мы несём в связи с этими действиями», – заявил он, говоря о запрете транзита через Литву.

Летом 2022 года Литва приостановила транзит части грузов в Калининградскую область из остальной части России из-за санкций. Позже транзит между Калининградской областью и другими регионами России был восстановлен, но часть ограничений осталась. В ответ на это правительство России ввело запрет на въезд грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и с Украины.