Госдума поддержала поправки о запрете смены пола

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о запрете смены пола. Информация об этом опубликована на сейте Госдумы.

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Данным законопроектом предлагается запретить медработникам проводить операции по смене пола, если речь не идет о лечении врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей.

Кроме этого, поправками предусмотрено, что такие медицинские вмешательства будут допускаться по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения, а перечень таких аномалий будет утвержден кабмином РФ.

Поправки предлагается внести в ФЗ «Об актах гражданского состояния» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Ранее 14 июня комитет Госдумы по охране здоровья на заседании рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о запрете в России операций по смене пола.