В Кремле прокомментировали слова Лукашенко об «аренде Крыма»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова белорусского лидера Александра Лукашенко о якобы договоренностях между Москвой и Киевом об «аренде Крыма». Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что на российско-украинских переговорах весной 2022 года в Стамбуле это не обсуждалось, подчеркнув, что Крым является российским регионом, который «не может быть никем арендован».

Ранее Лукашенко сообщал, что проект соглашения о прекращении боевых действий, обсуждавшийся российской и украинской делегациями в Стамбуле, включал в себя договоренности по Крыму и Донбассу.

«Даже по Крыму — аренда там какая-то длительная, по Донбассу на востоке», — уточнил он.