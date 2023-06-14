Путин назначил Михаила Евдокимова послом РФ в Азербайджане
Президент России Владимир Путин Михаила Евдокимова послом РФ в Азербайджане. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.
— Назначить Евдокимова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Азербайджанской республике, — говорится в документе.
Он сменил на этом посту Михаила Бочарникова.
В конце мая российский лидер освободил от должности заместителя министра юстиции Алису Безродную. Указ вступил в силу в день его подписания.
23 мая Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова.
Глава государства назначил Сергея Бутина на должность заместителя главы МИД. Другим указом он освободил от должности замминистра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова.
В начале апреля президент подписал указ о назначении Ивана Волынкина послом РФ в Туркмении. Другим указом глава государства освободил от должности посла Александра Блохина, занимавшего пост с 2011 года.