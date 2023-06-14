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Путин назначил Михаила Евдокимова послом РФ в Азербайджане

Президент России Владимир Путин Михаила Евдокимова послом РФ в Азербайджане. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Путин назначил Михаила Евдокимова послом РФ в Азербайджане
© Вечерняя Москва

— Назначить Евдокимова Михаила Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Азербайджанской республике, — говорится в документе.

Он сменил на этом посту Михаила Бочарникова.

В конце мая российский лидер освободил от должности заместителя министра юстиции Алису Безродную. Указ вступил в силу в день его подписания.

23 мая Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова.

Глава государства назначил Сергея Бутина на должность заместителя главы МИД. Другим указом он освободил от должности замминистра иностранных дел по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова.

В начале апреля президент подписал указ о назначении Ивана Волынкина послом РФ в Туркмении. Другим указом глава государства освободил от должности посла Александра Блохина, занимавшего пост с 2011 года.

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