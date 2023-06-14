Путин поручил интегрировать БПЛА в единое воздушное пространство РФ

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, правительству поручено рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем. Кабмин должен отчитаться по этому вопросу до 1 сентября, после этого – раз в полгода.