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Правительству поручено принять меры по интеграции БПЛА в воздушное пространство

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по интеграции беспилотников в единое воздушное пространство РФ до 1 сентября. Об этом пишет РИА Новости.

Путин поручил интегрировать БПЛА в единое воздушное пространство РФ
© РИА Новости

В частности, правительству поручено рассмотреть вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в части, касающейся систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению беспилотных авиационных систем. Кабмин должен отчитаться по этому вопросу до 1 сентября, после этого – раз в полгода.

Также президент дал поручение определить условия участия ВЭБ.РФ в финансировании инновационных проектов, включая беспилотные системы. Вопрос необходимо проработать до середины лета.

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Ответственными за выполнение назначен глава кабинета министров Михаил Мишустин и председатель госкорпорации Игорь Шувалов.

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