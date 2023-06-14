Россия попросила США помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»

Российский советник-посланник России в США Андрей Леденев обвинил американские власти — и представителей стран Запада в целом — в нежелании начать независимое расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Его слова опубликованы в комментарии посольства России в Вашингтоне в Telegram.

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Он подчеркнул, что нужно провести «прозрачное и объективное» международное расследование взрывов на газопроводах, и призвал США помочь.

Комментируя сообщения о том, что Вашингтон просил Украину не атаковать «Северные потоки», Леденев отметил: роль США во взрывах также должна быть «прояснена».