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Президент Алжира прибыл в Россию с государственным визитом

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун прибыл во вторник, 13 июня, в Россию с государственным визитом. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Алжира прибыл в Россию с государственным визитом
© РИА Новости

Самолет политика приземлился в столичном аэропорту Внуково-2 около 20:45. Президент Алжира пробудет в России до 16 июня включительно.

На выходе из самолета главу государства встретила российская делегация во главе с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым. В нее также вошли спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД Михаил Богданов, а также посол РФ в Алжире Валерьян Шуваев.

Ранее сообщалось, что Теббун планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить отношения между двумя странами до подписания документа об углубленном стратегическом партнерстве.

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