Путин заявил, что нет смысла вводить военное положение на всей территории России
Российский президент Владимир Путин заявил, что не видит смысла вводить военное положение на всей территории России.
Об этом он сказал в ходе встречи с военными корреспондентами.
«В целом по стране вводить какой-то особый режим, военное положение нет никакого смысла, необходимости такой нет сегодня», — сказал Путин.
Президент при этом отметил необходимость работать тщательнее по некоторым вопросам.
Также Путин заявил, что цели спецоперации корректируются в соответствии с ситуацией, но в целом не меняются и носят фундаментальный характер.