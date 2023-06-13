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Путин высказался о подрыве плотины Каховской ГЭС

Москва не заинтересована в трагедии на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Так подрыв дамбы ГЭС во время встречи с военкорами прокомментировал президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24», видео доступно на портале «Смотрим».

Каховская ГЭС была повреждена и впоследствии разрушена в результате обстрела в ночь на 6 июня. После многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего начался неконтролируемый сброс воды и затопление территорий. Из подтопленных районов Херсонской области эвакуировали более 4000 человек.

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