Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных и укусы питомцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно новшеству, штрафы за брошенных домашних животных могут достигать 30 тысяч рублей, а с владельцев питомцев, которые укусили человека, могут взыскать до 200 тысяч рублей.
Кроме того, за жестокое обращение с животными могут назначить штраф до 100 тысяч рублей.
Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных. Согласно законопроекту, поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Подразумеваются ужесточение ответственности россиян за несоблюдение требований к содержанию животных.