Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных и укусы питомцев

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно новшеству, штрафы за брошенных домашних животных могут достигать 30 тысяч рублей, а с владельцев питомцев, которые укусили человека, могут взыскать до 200 тысяч рублей.

Кроме того, за жестокое обращение с животными могут назначить штраф до 100 тысяч рублей.