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1 час назад

Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных и укусы питомцев

Газета.Ruиещё 17

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о штрафах за выброшенных животных и укусы питомцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно новшеству, штрафы за брошенных домашних животных могут достигать 30 тысяч рублей, а с владельцев питомцев, которые укусили человека, могут взыскать до 200 тысяч рублей.

Кроме того, за жестокое обращение с животными могут назначить штраф до 100 тысяч рублей.

Ранее Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за выброшенных домашних животных. Согласно законопроекту, поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Подразумеваются ужесточение ответственности россиян за несоблюдение требований к содержанию животных.

Политика,Владимир Путин,Госдума,
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