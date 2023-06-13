Госдума одобрила блокировку сайтов по сбору средств для ВСУ

Госдума приняла в первом чтении межфракционный законопроект о блокировке сайтов по привлечению донатов для армии Украины.

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Продвижение в рунете ресурсов по сбору средств в поддержку противника является прямым вмешательством во внутренние дела России, не говоря уже о моральной стороне таких действий. Об этом заявил председатель думского Комитета по безопасности и глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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Публикация в интернете таких сведений в условиях СВО представляет реальную угрозу безопасности и требует безотлагательного принятия мер реагирования, уверен депутат.

Возглавляемая Пискаревым комиссия выявила, что сведения о сборе средств для ВСУ распространяют зарубежные СМИ и неправительственные организации, в том числе нежелательные в РФ. Так, публикуются реквизиты для пожертвований на покупку беспилотников, приборов ночного видения, топлива, бронежилетов, касок и другой амуниции.

Согласно законопроекту, генпрокурор и его заместители смогут обращаться в Роскомнадзор для оперативной блокировки таких публикаций.

Заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За правду" Андрей Кузнецов напомнил, что задолго до начала специальной военной операции в странах НАТО были организованы информационные центры противодействия России, где работают специалисты по контрпропаганде и фейкам. Размещается и информация для россиян, желающих помочь врагу материально, и это надо остановить.

Депутат ГД Джамаладин Гасанов сказал "РГ", что законопроект актуален, как никогда. "Именно сейчас мы должны быть крайне ответственны перед лицом опасности. Враг не дремлет, - уверен он. - Принятые нами ранее меры смогли поставить заслон его подрывной деятельности. Враг изворотлив и вновь находит лазейки".

Его коллега Сергей Алтухов отметил, что оказание какой-либо помощи иностранному государству в период проведения специальной операции содержит признаки состава преступления, предусмотренного уголовной статьей о госизмене.

"Однако это не останавливает многих деятелей международных организаций и иноагентов, которые организуют подобные сборы посредством сайтов и мессенджеров, - констатировал депутат. - Эти каналы необходимо пресекать, поэтому полностью поддерживаю инициативу коллег о внесудебной блокировке площадок, собирающих донаты на помощь иностранным военным".

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина") в комментарии "РГ" предложил пойти дальше.

"Если хотим победить, ничего подобного этим сайтам в природе даже близко не должно существовать, - отметил он, назвав закон долгожданным, - пора уже прервать все связи с врагом, прекратить экономические отношения, а все сборы или попытки агитации в пользу укронацистов приравнять к государственной измене, с соответствующим наказанием".

Комментарий

Полковник запаса, доктор политических наук, директор Научно-образовательного центра факультета безопасности Государственного университета просвещения Михаил Зеленков:

"Внесудебная блокировка интернет-ресурсов, собирающих деньги на финансирование ВСУ - это актуальное дополнение к нормам, которые были введены в законодательство в 2013 году. Они позволили максимально оперативно блокировать деятельность ресурсов, распространяющих различную запрещенную информацию в РФ.

Если помните, у следственных органов тогда была проблема с ограничением доступа к интернет-сайтам и соцсетям, которые распространяли информацию, например, касающуюся принуждения детей к суициду. От момента обнаружения общественно опасного сайта до принятия решения суда о его закрытии проходило до месяца и более. После решения законодателей, что ограничивать работу сайтов сети Интернет, а также соцсетей возможно по представлению генпрокурора РФ или его заместителей, время реагирования сократилось значительно - до 1-2 дней.

Могу отметить, что практика внесудебной блокировки ресурсов присутствует и в западных странах. Например, в ФРГ существует целое ведомство, которое без всякого решения суда выносит представление владельцам хостингов. И если эти представления не удовлетворяется, то применяются различные административные, вплоть до уголовных, меры.