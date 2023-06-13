В Госдуме предложили упростить процедуру получения наследства участниками СВО

В Госдуме подготовлен законопроект, который призван упростить процедуру получения наследства для участников СВО и дать им возможность принимать наследство в течение 30 дней после окончания мобилизации, или после окончания срока действия контракта, или срока участия в специальной военной операции. Об этом в беседе с ТАСС сообщил автор законопроекта, член комитета Госдумы по экономической политике Эдуард Кузнецов ("Единая Россия").

Большинство военнослужащих, задействованных в проведении СВО, как призванных по мобилизации, так и ранее заключивших контракт на прохождение военной службы, не могут досрочно расторгнуть контракт и, соответственно, не имеют возможности покидать расположение воинской части до момента ухода в отпуск, указывает автор документа.

"Данное обстоятельство препятствует военнослужащим принимать наследство в случае его открытия в период прохождения военной службы, поскольку в соответствии с пунктом 1 статьи 1154 части Гражданского кодекса РФ срок для принятия наследства составляет по общему правилу шесть месяцев", - говорится в пояснительной записке.

Согласно процедуре, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали. Вместе с тем подача заявления в суд, рассмотрение соответствующего дела, розыск наследственного имущества (если оно было принято другими наследниками) и другие связанные с этим процедуры требуют значительных временных и финансовых затрат для наследника, поясняет депутат.