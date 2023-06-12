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Путин посетил военный госпиталь

Президент России Владимир Путин посетил Центральный военный клинический госпиталь имени А.А. Вишневского Министерства обороны России. Об этом сообщает ТАСС.

Путин посетил военный госпиталь
© РИА Новости

В госпитале президента встретил министр обороны Сергей Шойгу и начальник госпиталя Александр Есипов. В частности, глава государства смог пообщаться с военными и вручить награды. Путин приехал в медучреждение после церемонии вручения госнаград в Кремле.

Ранее Путин во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении поздравил военных с праздником Пасхи и сделал им подарок. Он передал военнослужащим в дар копию иконы, которая принадлежала, как он подчеркнул, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

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