Матвиенко заявила о нулевых шансах поставить Россию на колени

"Убеждена, нас невозможно загнать в угол, изолировать, сделать страной-изгоем. Россия остается и останется мировой державой. И потому, что мы сильное государство, с которым просто невозможно не считаться. И потому, что повестка, которую мы продвигаем на мировой арене, - повестка уважения суверенитета, всестороннего и равноправного сотрудничества, безопасности для всех - близка очень многим государствам и народам. И, конечно же, потому, что становление многополярной системы международных отношений, в которой объективно нет и не может быть места для глобальной гегемонии, приняла необратимый характер", - отметила Матвиенко.