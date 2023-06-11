Член Совета Федерации назвал условия для переговоров с Украиной

Для начала переговоров Москвы и Киева украинские власти должны быть готовы передать в состав РФ Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатора от Крыма Сергея Цекова.

По его мнению, Украина вряд ли «очень быстро и публично» согласится на переговоры.

«Я по себе сужу, но если нам и вести переговоры, то на предмет того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. Тогда еще можно вести какие-то переговоры. По большому счету, и Харьковскую область», — заявил парламентарий.

Он отметил, что это может быть началом для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Как указал Цеков, когда Киев будет к этому готов, то и предложит переговоры.