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Член Совета Федерации назвал условия для переговоров с Украиной

Для начала переговоров Москвы и Киева украинские власти должны быть готовы передать в состав РФ Николаевскую, Одесскую и Харьковскую области, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на члена комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатора от Крыма Сергея Цекова.

Член Совета Федерации назвал условия для переговоров с Украиной
© ТАСС

По его мнению, Украина вряд ли «очень быстро и публично» согласится на переговоры.

«Я по себе сужу, но если нам и вести переговоры, то на предмет того, чтобы в состав России Украина еще передала Николаевскую и Одесскую области. Тогда еще можно вести какие-то переговоры. По большому счету, и Харьковскую область», — заявил парламентарий.

Он отметил, что это может быть началом для переговоров. При этом демилитаризация, денацификация, нейтральный статус с повестки дня не снимается. Как указал Цеков, когда Киев будет к этому готов, то и предложит переговоры.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников сообщил, что, если цели спецоперации остаются прежними, Киев не нуждается в посредниках для переговоров.

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