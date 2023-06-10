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В США прокомментировали арест американца в Москве

Власти США располагают информацией об аресте гражданина Соединенных Штатов в Москве. Об этом заявил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

В Госдепе прокомментировали арест гражданина США в Москве
© РИА Новости

«Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи», — сообщил представитель Госдепа.

Подчеркивается, что для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей. Собеседник агентства также добавил, что других комментариев не будет по соображениям конфиденциальности.

Экс-десантника армии США арестовали за торговлю наркотиками в Москве

Ранее Хамовнический суд Москвы арестовал гражданина США Тревиса Лика за сбыт наркотиков. Уточняется, что арест продлится до 6 августа. В содеянном Тревис не сознался, сотрудникам полиции он пояснил, что не знает причину своего задержания.

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