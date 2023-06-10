В Госдепе прокомментировали арест гражданина США в Москве

Власти США располагают информацией об аресте гражданина Соединенных Штатов в Москве. Об этом заявил представитель Госдепартамента, передает ТАСС.

«Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи», — сообщил представитель Госдепа.

Подчеркивается, что для Госдепартамента нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за границей. Собеседник агентства также добавил, что других комментариев не будет по соображениям конфиденциальности.