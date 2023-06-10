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Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в Казахстане

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами в стране.

Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами
© РИА Новости

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана - масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни" - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

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