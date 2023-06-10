Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с лесными пожарами

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана - масштабными лесными пожарами. Уверен, что трагические последствия разгула стихии будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к нормальной, благополучной жизни" - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.