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Кремль отреагировал на желание Шольца созвониться с Путиным

У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного созвона с канцлером Германии Олафом Шольцем. Так на желание немецкого канцлера провести беседу с Путиным отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Кремль отреагировал на желание Шольца созвониться с Путиным
© ТАСС

Журналисты спросили у пресс-секретаря российского президента, есть ли запрос на разговор с Москвой от Берлина.

«Нет. Пока нет», — ответил Песков.

Ранее Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор. Политик отметил, что проводил разговор с Путиным до начала специальной военной операции на Украине и во время нее.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над желанием Шольца поговорить с Путиным.

«Неужели Шольц готов рассказать, кто подорвал "Северные потоки"?» — сыронизировала Захарова.

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