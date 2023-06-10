Медведев прокомментировал планы немецкой компании построить завод танков на Украине
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев попросил предоставить точные координаты завода по производству танков, который немецкая компания Rheinmetall планирует построить на Украине. Об этом он написал в своем Twitter на немецком языке.
По его словам, руководство Rheinmetall подтвердило намерение построить на Украине соответствующий завод.
«Пожалуйста, пришлите точные координаты будущей работы. Спасибо!» — написал Медведев.
Ранее 9 мая немецкое издание Die Welt сообщило, что Rheinmetall в ближайшие несколько недель рассчитывает достичь договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве танков, снарядов и ПВО на Украине.
Как заявлял ранее глава оборонного концерна, производство новейшего немецкого танка Panther KF51 на строящемся на Украине заводе компании может начаться через 15-20 месяцев.