Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла признание бельгийских СМИ в том, что ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в терактах на «Северных потоках».

«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», — написала она в Telegram.

Ранее газета De Tijd со ссылкой на источник сообщила, что военная разведка Бельгии вскоре после инцидента на «Северных потоках» получила информацию от ЦРУ о роли Украины в произошедшем.

Фракция партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге призвала правительство ФРГ расследовать диверсию и перестать оказывать финансовую поддержку Украине, если подтвердится, что Киев причастен к подрыву трубопроводов.