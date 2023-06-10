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Захарова высмеяла признание Бельгии об уведомлении ЦРУ по ситуации с «Северными потоками»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла признание бельгийских СМИ в том, что ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в терактах на «Северных потоках».

«Очень удобный момент для США раскрыть убийство президента Кеннеди. На Зеленского сейчас можно повесить всё. Лучшего козла отпущения не найти», — написала она в Telegram.

Ранее газета De Tijd со ссылкой на источник сообщила, что военная разведка Бельгии вскоре после инцидента на «Северных потоках» получила информацию от ЦРУ о роли Украины в произошедшем.

Фракция партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге призвала правительство ФРГ расследовать диверсию и перестать оказывать финансовую поддержку Украине, если подтвердится, что Киев причастен к подрыву трубопроводов.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

В российском ведомстве заявили, что Россия продолжит добиваться проведения расследования по диверсиям на «Северных потоках» с обязательным подключением российских специалистов.

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