Захарова высмеяла признание Бельгии об уведомлении ЦРУ по ситуации с «Северными потоками»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла признание бельгийских СМИ в том, что ЦРУ уведомляло Бельгию об украинском следе в терактах на «Северных потоках».
Ранее газета De Tijd со ссылкой на источник сообщила, что военная разведка Бельгии вскоре после инцидента на «Северных потоках» получила информацию от ЦРУ о роли Украины в произошедшем.
Фракция партии «Альтернатива для Германии» в бундестаге призвала правительство ФРГ расследовать диверсию и перестать оказывать финансовую поддержку Украине, если подтвердится, что Киев причастен к подрыву трубопроводов.
В российском ведомстве заявили, что Россия продолжит добиваться проведения расследования по диверсиям на «Северных потоках» с обязательным подключением российских специалистов.