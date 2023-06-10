Мишустин создал комиссию по ликвидации наводнения в Херсонской области

Премьер-министр России Михаил Мишустин по поручению президента Владимира Путина подписал распоряжение о создании правительственной комиссию по ликвидации последствий наводнения в Херсонской области. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Правкомиссию возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин . В ее состав также вошли министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков , министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов , первый заместитель министра финансов Леонид Горнин , первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой , временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо .

Масштабное наводнение в Херсонской области началось из-за частичного разрушения Каховской ГЭС в результате обстрела со стороны ВСУ в ночь на 6 июня. Многочисленные удары противника повредили опору плотины, после чего произошел неконтролируемый сброс из Каховского водохранилища. Это привело к поднятию уровня воды в Днепре и затоплению десятков населенных пунктов. В зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.