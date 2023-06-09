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Россия обвинила Украину в ударах по связанной с ЗАЭС теплоэлектростанцией

Украинские дроны-камикадзе атаковали распределитель Запорожской теплоэлектростанции, связанный с Запорожской атомной электростанцией, об этом российская сторона уведомила МАГАТЭ.

Россия обвинила Украину в ударах по связанной с ЗАЭС теплоэлектростанцией
© РИА Новости

Эксперты МАГАТЭ займутся проверкой этих данных, сообщили в агентстве, передает RT.

Ранее в пятницу источник в силовых структурах Запорожской области сообщал, что силы радиоэлектронной борьбы посадили три украинских беспилотника, летевших с боеприпасами ПГ-7Л в направлении Запорожской АЭС.

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