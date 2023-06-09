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В МИД РФ сообщили подробности разговора Лаврова и Фидана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и новый глава турецкого МИД Хакан Фидан в пятницу по телефону подтвердили готовность продолжать конструктивное взаимодействие и обсудили двустороннее сотрудничество и международную проблематику.

В МИД РФ сообщили подробности разговора Лаврова и Фидана
© РИА Новости

"Обоюдно подтверждена готовность к продолжению конструктивного взаимодействия по линии внешнеполитических ведомств двух стран", - отметили в дипведомстве.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов. Затронута актуальная международная и региональная проблематика", - указали в МИД РФ.

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