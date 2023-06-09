В МИД РФ сообщили подробности разговора Лаврова и Фидана

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам российско-турецкого сотрудничества, включая деятельность межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с акцентом на крупных проектах в сфере энергетики. Обсужден график предстоящих двусторонних контактов. Затронута актуальная международная и региональная проблематика", - указали в МИД РФ.