Япония должна понимать последствия поставок Украине своего оружия, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, такие действия не останутся без ответа со стороны России. Депутат добавил, что о каком-либо конструктивном взаимодействии с Россией в нынешних условиях не может быть и речи.

© uma.gov.ru/Wikipedia

Япония решила с головой погрузиться в недружественную политику и открыто поддержать киевский режим, на руках которого кровь мирного населения. Российский МИД уже вызвал посла Японии. Токио последовательно наращивает свою вовлеченность в украинский конфликт: поставки гуманитарной помощи и беспилотников теперь уступили место поставкам оружия. Япония, решившаяся на такие шаги не без участия США, должна понимать их последствия, — сказал Белик.

9 июня посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в российский МИД из-за решения японского правительства о начале поставок военной техники Украине. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, теперь Токио должен разделить ответственность за гибель мирного населения.