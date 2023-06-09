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В Госдуме ответили на решение Японии поставлять военную технику Украине

Япония должна понимать последствия поставок Украине своего оружия, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его мнению, такие действия не останутся без ответа со стороны России. Депутат добавил, что о каком-либо конструктивном взаимодействии с Россией в нынешних условиях не может быть и речи.

В Госдуме ответили на решение Японии поставлять военную технику Украине
© uma.gov.ru/Wikipedia

Япония решила с головой погрузиться в недружественную политику и открыто поддержать киевский режим, на руках которого кровь мирного населения. Российский МИД уже вызвал посла Японии. Токио последовательно наращивает свою вовлеченность в украинский конфликт: поставки гуманитарной помощи и беспилотников теперь уступили место поставкам оружия. Япония, решившаяся на такие шаги не без участия США, должна понимать их последствия, — сказал Белик.

9 июня посол Японии в России Тоёхиса Кодзуки был вызван в российский МИД из-за решения японского правительства о начале поставок военной техники Украине. По словам замминистра иностранных дел Андрея Руденко, теперь Токио должен разделить ответственность за гибель мирного населения.

В МИД подчеркнули, что Токио еще глубже загоняет двусторонние отношения в опасный тупик и такие действия японской стороны не могут остаться без серьезных последствий.

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