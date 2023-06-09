Россия уведомила о денонсации ДОВСЕ участников соглашения

«Присоединение к НАТО новых государств без их присоединения к ДОВСЕ или перехода из «восточной» группы государств-участников ДОВСЕ в «западную», а также размещение обычных вооружений «старых» членов НАТО на территориях «новых» ее членов, в результате чего многократно осуществлялись обход либо превышение «групповых» ограничений ДОВСЕ», — указали в министерстве.