Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год

Российский лидер Владимир Путин подписал указы о назначении государственных премий за 2022 год в научной, культурной, гуманитарной и благотворительной областях. Об этом следует из соответствующих документов, опубликованных на сайте Кремля.

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Всего президент подписал 11 июня четыре указа. В первом, что госпремию за достижение в правозащитной деятельности получила глава фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева, а за достижения в благотворительной деятельности награждена Юлия Зимова, заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей.

За достижения в гуманитарной сфере госпремию получит Карен Шахназаров, который является генеральным директором Киноконферна «Мосфильм». В области литературы и искусства президент отметил реставратора Андрея Голубейко, который занимался восстановлением картинны И.Е.Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», Александру Пермякову, являющуюся художественным руководителем «Государственного академического русского народного хора имени М.Е.Пятницкого», и Константина Эрнста за создание художественного фильма «Вызов».

За выдающиеся достижения в области науки и технологии в 2022 году госпремии получат сотрудники НИИ «Курчатовский институт» Михаил Скорохватов и Владимир Копейкин, а также работающие в Национальном центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов.