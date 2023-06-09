В России создадут комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

«Образуйте Правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — сказано в поручении.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме писала, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС непосредственно перед ее обрушением.

До этого исследователи норвежского института Norsar допустили, что Каховская ГЭС была разрушена в результате взрыва. По данным сейсмологов, 6 июня, в 2:54 по местному времени были зафиксированы четкие сигналы магнитудой от 1 до 2, указывающие на взрыв.