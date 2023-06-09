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Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В России создадут комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС
© Газета.Ru

«Образуйте Правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — сказано в поручении.

Срок исполнения, указанный в документе, — 9 июня 2023 года.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме писала, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС непосредственно перед ее обрушением.

До этого исследователи норвежского института Norsar допустили, что Каховская ГЭС была разрушена в результате взрыва. По данным сейсмологов, 6 июня, в 2:54 по местному времени были зафиксированы четкие сигналы магнитудой от 1 до 2, указывающие на взрыв.

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