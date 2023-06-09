В России создадут комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
«Образуйте Правительственную комиссию по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территории Херсонской области, вызванного диверсией на Каховской ГЭС», — сказано в поручении.
Срок исполнения, указанный в документе, — 9 июня 2023 года.
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источник в Белом доме писала, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС непосредственно перед ее обрушением.
До этого исследователи норвежского института Norsar допустили, что Каховская ГЭС была разрушена в результате взрыва. По данным сейсмологов, 6 июня, в 2:54 по местному времени были зафиксированы четкие сигналы магнитудой от 1 до 2, указывающие на взрыв.