Размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнётся после того, как 7–8 июля завершится подготовка сооружений для него.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов оружия», — заявил Путин.

Ранее в Белоруссии заявили о подготовке площадок для размещения стратегических ракетных комплексов.