Посол Маслов: Россия не ожидает возобновления отношений с Грецией

Возобновление двусторонний отношений между Россией и Грецией в ближайшее время не ожидается, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов. Об этом пишет ТАСС.

Ранее Греция, а также Венгрия заблокировали новый проект 11-го пакета санкций против России. Однако, по мнению Маслова, это нельзя считать предвестником изменения отношений с Афинами.

«Мы исходим из того, что возобновление двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует», – сказал он.

Посол подчеркнул, что Греция четко следует общей позиции Евросоюза по отношению к России. С момента разрушения двусторонних отношений после начала спецоперации, они не претерпели изменений.

«Наше общение ограничивается эпизодическими контактами по линии внешнеполитических ведомств», – добавил Маслов.