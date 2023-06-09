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Посол Маслов: Россия не ожидает возобновления отношений с Грецией

Возобновление двусторонний отношений между Россией и Грецией в ближайшее время не ожидается, заявил посол РФ в Греции Андрей Маслов. Об этом пишет ТАСС.

Посол Маслов: Россия не ожидает возобновления отношений с Грецией
© РИА Новости

Ранее Греция, а также Венгрия заблокировали новый проект 11-го пакета санкций против России. Однако, по мнению Маслова, это нельзя считать предвестником изменения отношений с Афинами.

«Мы исходим из того, что возобновление двустороннего взаимодействия в ближайшей перспективе ожидать не следует», – сказал он.

Посол подчеркнул, что Греция четко следует общей позиции Евросоюза по отношению к России. С момента разрушения двусторонних отношений после начала спецоперации, они не претерпели изменений.

«Наше общение ограничивается эпизодическими контактами по линии внешнеполитических ведомств», – добавил Маслов.

Он подчеркнул, что никаких попыток восстановить официальные связи Афины не предпринимают.

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