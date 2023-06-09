Аксенов: цели спецоперации будут скорректированы

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что цели РФ в рамках спецоперации на Украине могут быть скорректированы. Об этом он заявил в эфире телеканала "Крым 24".

По его словам, ситуация в рамках СВО меняется ежедневно. В связи с этим Аксенов предположил, что цели спецоперации могут быть так или иначе скорректированы.

Глава региона добавил, что изначально считал, что если значительная часть Украины останется не демилитаризованной, то она быстро вступит в НАТО и ЕС, после чего какой-либо диалог и дальнейшее взаимодействие с этой страной будет представляться затруднительным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что цели спецоперации на Украине, которые обозначил Владимир Путин, не изменились, их необходимо достигнуть.