Московское отделение «Единой России» выдвинуло Собянина кандидатом на пост мэра Москвы

Московское городское отделение партии (МГРО) «Единая Россия» выдвинуло Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы, передает ТАСС.

Столичные единороссы должны обеспечить безусловную победу своего кандидата на предстоящих выборах мэра Москвы. Об этом в пятницу заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на конференции московского городского отделения партии.

"В этом году главным политическим событием, безусловно, являются выборы мэра Москвы. И наша с вами задача - обеспечить безусловную победу нашему кандидату [действующему мэру Москвы Сергею Собянину]", - цитирует слова Турчака ТАСС.

7 июня 2023 года Московской городской думой было принято постановление о назначении выборов мэра столицы на 10 сентября. Согласно действующему законодательству, избирательная кампания по выборам мэра начинается сразу после публикации данного документа. Выборы будут проходить в единый день голосования в РФ.