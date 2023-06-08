Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о призывном возрасте

Комитет Госдумы по обороне рассмотрел и рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о поэтапном повышении призывного возраста. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроект о постепенном повышении нижнего предела призывного возраста с 18 до 21 года, а верхнего - с 27 до 30 лет был внесен на рассмотрение в Госдуму 13 марта. Авторами документа выступили председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин.

В рамках законопроекта предусматривается переходный период до 2026 года. Согласно документу, с 1 января до 31 декабря 2024 года подлежат призыву граждане в возрасте от 19 до 30 лет, с 1 января по 31 декабря 2025 года - граждане от 20 до 30 лет, с 1 января 2026 года - от 21 до 30 лет.

При этом 18-летние граждане, которые после 1 января 2024 года выразят желание пройти военную службу ранее наступления призывного возраста, будут иметь такую возможность.

«Рекомендовать Государственной Думе принять проект федерального закона N 312507-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и статью 3 Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» в первом чтении», - говорится в опубликованном в думской электронной базе документе.