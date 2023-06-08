В Совфеде заявили о необходимости расследовании ЧП на Каховской ГЭС

Террористический акт, совершенный украинскими военными на Каховской ГЭС, является грубым нарушением международного права, заявили в Совете Федерации РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.

Сенаторы подчеркнули, что подрыв КГЭС «привел к крупномасштабной экологической катастрофе».

В частности, были затоплены десятки населенных пунктов, затруднено водоснабжение Крыма, затоплены сельскохозяйственные угодья в Херсонской области.

В Совфеде напомнили, что в октябре 2022 года Москва предупреждала международные организации о рисках «такого террористического акта».

Сенаторы подчеркнули, что всю ответственность за теракт на КГЭС «несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада».