В Совфеде заявили о необходимости расследовании ЧП на Каховской ГЭС
Террористический акт, совершенный украинскими военными на Каховской ГЭС, является грубым нарушением международного права, заявили в Совете Федерации РФ. Документ опубликован на официальном сайте ведомства.
Сенаторы подчеркнули, что подрыв КГЭС «привел к крупномасштабной экологической катастрофе».
В частности, были затоплены десятки населенных пунктов, затруднено водоснабжение Крыма, затоплены сельскохозяйственные угодья в Херсонской области.
В Совфеде напомнили, что в октябре 2022 года Москва предупреждала международные организации о рисках «такого террористического акта».
Сенаторы подчеркнули, что всю ответственность за теракт на КГЭС «несут киевский режим и покрывающие его преступления государства коллективного Запада».
Совфед, отметили в ведомстве, расценивает теракт на электростанции как грубое нарушение международного права и настаивает на установлении всех обстоятельств атаки на ГЭС, а также требует полностью компенсировать ущерб, нанесенный жизни и здоровью граждан.
Столтенберг призвал НАТО оказать Киеву помощь из-за экологической катастрофыВ мире44 минуты назад72