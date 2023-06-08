В Совфеде назвали провокацией заявление о возможности отправки войск НАТО на Украину

«Подобные заявления — объявление Третьей мировой войны... Как только официально войска НАТО вступают в боевые действия на стороне Украины, они, по сути, объявляют официальную войну. Если Расмуссен готов к уничтожению своей страны и всех европейских народов, значит, ему надо либо напрямую в сумасшедший дом идти, либо перестать пугать европейский народ, потому что он несёт чушь, за которую не отвечает», — заключил собеседник RT.