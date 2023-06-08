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Путин назвал недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании

Российский президент Владимир Путин назвал недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании.

Путин назвал недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании
© РИА Новости

Об этом он сказал в видеообращении к участникам первого Международного форума министров образования.

«Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», — заявил российский лидер.

По словам Путина, Россия поддерживает права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Он добавил, что Россия готова делиться достижениями отечественного образования.

Ранее Путин поручил ввести черчение в российских школах в следующем году.

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