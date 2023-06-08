Российский президент Владимир Путин назвал недопустимыми попытки навязать извне шаблоны в образовании и воспитании.

Об этом он сказал в видеообращении к участникам первого Международного форума министров образования.

«Считаем недопустимым, когда суверенным государствам порой грубо и бесцеремонно навязывают, пытаются навязывать какие-то чужие шаблоны, в том числе в сфере образования и воспитания», — заявил российский лидер.

По словам Путина, Россия поддерживает права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Он добавил, что Россия готова делиться достижениями отечественного образования.