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Посол Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС

В американских СМИ идёт кампания по дезинформации общественности относительно произошедшего на Каховской ГЭС. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, слова которого приводятся в телеграм-канале российского диппредставительства.

Посол Антонов обвинил американские СМИ в дезинформации о Каховской ГЭС
© РИА Новости

"В местных СМИ идёт целенаправленная кампания по дезинформации вокруг Каховской ГЭС. Появилось множество инсинуаций на тему того, что Россия якобы сама подорвала важнейший инфраструктурный объект. Представители администрации выстроили свою риторику так, будто на РФ в любом случае лежит ответственность за все инциденты, происходящие во время украинского конфликта", — цитирует Антонова Life.ru.

Посол заметил, что такой подход не выдерживает никакой критики. Он назвал это "очередной отчаянной попыткой "обелить" киевский режим, на протяжении многих месяцев намеренно обстреливавший станцию".

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