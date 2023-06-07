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Путин провёл переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии
© РИА Новости

Об этом сообщили в Кремле.

Стороны дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+, обсудили наращивание торгово-экономических связей, проекты в сферах инвестиций, энергетики.

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Ранее Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума заявил, что сегодня большинство государств стремятся к политической и экономической независимости.

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