Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

Об этом сообщили в Кремле.

Стороны дали высокую оценку кооперации в рамках ОПЕК+, обсудили наращивание торгово-экономических связей, проекты в сферах инвестиций, энергетики.

Ранее Путин в приветственном слове участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума заявил, что сегодня большинство государств стремятся к политической и экономической независимости.