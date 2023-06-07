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В МИД России пообещали ответить на новые санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит на новые санкции США в отношении россиян, якобы имеющих отношение к протестам в Молдавии. Слова дипломата приводит пресс-служба ведомства.

В МИД России пообещали ответить на новые санкции США
© globallookpress.com

«Враждебный американский выпад, совершенный явно по наущению кишиневских марионеток США, без ответа <...> не останется», — говорится в публикации.

По словам дипломата, нельзя не обратить внимание на замысловатость фантазий администрации США, формирующей санкционную политику. Захарова отметила, что рестрикции «становятся все более странными и труднообъяснимыми».

5 июня стало известно, что Минфин США расширил санкционный список, включив в него владельца магазина Perko Workshop Family Алексея Лосева, из-за того, что он «пытался дестабилизировать политическую обстановку в Молдавии». Под санкции также попал и магазин мастера керамики.

При этом сам Лосев рассказал ранее в соцсетях, что его депортировали из Молдавии в марте этого года. Он отметил, что ему не объяснили, с чем связана высылка.

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