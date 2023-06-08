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Лавров озвучил задачу сотрудничества России и Африки

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что главной задачей сотрудничества Москвы и стран Африки должен стать вывод отношений на уровень стратегического партнерства. Кремль рассчитывает добиться этого, отметил дипломат на торжественном приеме по случаю Дня Африки, передает ТАСС.

Лавров озвучил задачу сотрудничества России и Африки
© globallookpress.com

«Исходим из того, что итоги Санкт-Петербургского саммита [Россия — Африка] позволят задать вектор развития наших отношений на ближайшие годы», — отметил Лавров в обращении к присутствующим на приеме главам африканских диппредставительств.

Глава ведомства также напомнил о предстоящем гуманитарном и экономическом форуме. Сергей Лавров выразил уверенность, что оба мероприятия в Санкт-Петербурге по своим масштабам и насыщенности будут весьма значимыми.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва признательна странам Африки за неприсоединение к кампании против Москвы и сбалансированную позицию. Кроме того, Лавров отметил, что «Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета».

По его словам, в этом и заключается коренное отличие российской политики от действий «коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства».

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