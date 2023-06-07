Захарова призвала Вашингтон опубликовать правду об убийствах президентов США

"Рекомендую господину [госсекретарю США Энтони] Блинкену набраться мужества и все-таки опубликовать все материалы относительно политических убийств президентов Соединенных Штатов Америки, в частности Джона Кеннеди, и рассказать своему, прежде всего своему народу правду о том, что же случилось в Далласе и что же случилось в Чикаго на съезде Демократической партии, когда был убит Роберт Кеннеди", - сказала Захарова.