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Захарова обвинила Польшу в планах уничтожить Россию

Польша с помощью Украины намерена реализовать свои планы по уничтожению России как независимого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.

Захарова обвинила Польшу в планах уничтожить Россию
© ТАСС

«Польша стремится украинскими руками решить собственные геополитические задачи, которые сводятся к уничтожению России как независимого государства», — сказала российский дипломат.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша заинтересована в разгроме Украины в ходе конфликта с Россией.

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