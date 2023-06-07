Захарова обвинила Польшу в планах уничтожить Россию
Польша с помощью Украины намерена реализовать свои планы по уничтожению России как независимого государства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее цитирует РИА Новости.
«Польша стремится украинскими руками решить собственные геополитические задачи, которые сводятся к уничтожению России как независимого государства», — сказала российский дипломат.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Польша заинтересована в разгроме Украины в ходе конфликта с Россией.
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