Руководство в Киеве, созданное Соединенными Штатами и Великобританией, следует поменять, придав на практике Украине статус нейтрального государства. Такую идею высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.
В среду, 7 июня, секретарь Совбеза РФ встретился в Минске с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.
"Хотел бы отметить, что продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США", - добавил Патрушев.
Ранее он заявил, что Запад стремится разрушить основополагающие ценности. Также Патрушев обращал внимание на прямую вовлеченность США в конфликт на Украине. По его словам, иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях.
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