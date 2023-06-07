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Патрушев выступил за изменение статуса Украины

Руководство в Киеве, созданное Соединенными Штатами и Великобританией, следует поменять, придав на практике Украине статус нейтрального государства. Такую идею высказал секретарь Совбеза России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Патрушев выступил за изменение статуса Украины
© РИА Новости

"Вашингтон и Лондон создали киевский нацистский режим, который необходимо сменить, придав на практике Украине статус нейтрального государства", - предложил Патрушев.

В среду, 7 июня, секретарь Совбеза РФ встретился в Минске с государственным секретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем.

"Хотел бы отметить, что продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США", - добавил Патрушев.

Ранее он заявил, что Запад стремится разрушить основополагающие ценности. Также Патрушев обращал внимание на прямую вовлеченность США в конфликт на Украине. По его словам, иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях.

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