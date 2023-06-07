Патрушев выступил за изменение статуса Украины

"Хотел бы отметить, что продолжение кризиса вокруг Украины невыгодно никому, кроме США", - добавил Патрушев.

Ранее он заявил, что Запад стремится разрушить основополагающие ценности. Также Патрушев обращал внимание на прямую вовлеченность США в конфликт на Украине. По его словам, иностранные наемники и советники принимают непосредственное участие в боевых действиях.