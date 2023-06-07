Названа тратящая больше всего денег на свое руководство партия Госдумы. Из финансовых отчетов политических объединений за 2022 год, Центральную избирательную комиссию, следует, что этой партией оказалась ЛДПР.

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В опубликованных финансовых документах партии говорится, что поступившие в распоряжение ЛДПР средства были распределены неравномерно — региональные отделения партии получили 66 миллионов рублей, в то время как на собственные руководящие органы политическое объединение потратило более чем в два раза больше — 133 миллиона.

Как «Коммерсантъ», сопоставивший аналогичные показатели других российских парламентских партий, ЛДПР выделила на свое руководство значительно больше остальных. Так, конкуренты либерал-демократов, КПРФ, выделили региональным отделениям в пять раз больше, чем руководству, — 778 миллионов рублей.

В то же время у «Справедливой России — За Правду» эти две статьи расходов разделились почти поровну — 183 миллиона рублей получили регионы, 185 миллионов рублей — руководство.