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Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября. Во время совещания членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в этот же день пройдут выборы еще в 23 субъектах России. Также в ЦИК проголосовали за решение провести во всех регионах дистанционное электронное голосование.

Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября
© РИА Новости

Против опробованной полтора года назад формы высказался только один из 12 членов комиссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что 18 регионов в этом году используют формат ДЭГ впервые.

[Из одобренных на участие в ДЭГ субъектов] 18 – это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли, — заявила Памфилова.

Изначально заявки на участие в ДЭГ подали 30 регионов, но часть участников в итоге отозвали заявки. В некоторых регионах цифровой формат голосования будет применяться только на отдельных выборах внутри субъекта, но не во всей области.

В Хакасии решили отказаться от проведения дистанционного электронного голосования на выборах в 2023 году. По словам замглавы республики Татьяны Курбатовой, использование ДЭГ может ограничить право на участие в голосовании более трети населения республики, это сельские жители.

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