Выборы мэра Москвы пройдут 10 сентября

Мосгордума назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября. Во время совещания членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в этот же день пройдут выборы еще в 23 субъектах России. Также в ЦИК проголосовали за решение провести во всех регионах дистанционное электронное голосование.

Против опробованной полтора года назад формы высказался только один из 12 членов комиссии. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что 18 регионов в этом году используют формат ДЭГ впервые.

[Из одобренных на участие в ДЭГ субъектов] 18 – это регионы-новички, которые ранее ДЭГ никогда не применяли, — заявила Памфилова.

Изначально заявки на участие в ДЭГ подали 30 регионов, но часть участников в итоге отозвали заявки. В некоторых регионах цифровой формат голосования будет применяться только на отдельных выборах внутри субъекта, но не во всей области.