Медведев высказался о «великом контрнаступлении» Украины
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина начала обещанное «великое контрнаступление». Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.
Зампред Совбеза РФ указал на необходимость «максимально сконцентрироваться и дать достойный ответ» Украине.
«Нужно остановить врага, а потом начать наступление», - подчеркнул он.
Медведев также заявил о наличии у российской армии преимущества в авиации, в бронетанковых силах, а также в высокоточном оружии. Кроме того, он сообщил о «моральном превосходстве» РФ.
Ранее Дмитрий Медведев рассказал, что России с февраля 2022 года удалось добиться значительных успехов в развитии военной промышленности.
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