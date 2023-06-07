Медведев высказался о «великом контрнаступлении» Украины

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина начала обещанное «великое контрнаступление». Он опубликовал соответствующий пост в своем Telegram-канале.

Медведев также заявил о наличии у российской армии преимущества в авиации, в бронетанковых силах, а также в высокоточном оружии. Кроме того, он сообщил о «моральном превосходстве» РФ.