$81.25-0.0886.95-0.08

Захарова призвала к всемирному расследованию атаки на Каховскую ГЭС

Произошедшее на Каховской ГЭС должно стать объектом всемирного расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Разрушение Каховской ГЭС должно стать объектом всемирного расследования», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Она отметила, что реакция Запада на информацию о повреждении Каховской гидроэлектростанции была предсказуемой.

По словам Захаровой, Запад бесконечно пытается во всем обвинить Россию. Она назвала это частью информационно-психологической войны.

Село Корсунка полностью ушло под воду после разрушения Каховской ГЭС

Каховская ГЭС была разрушена в результате обстрела Вооруженных сил Украины. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что удар ВСУ привел к прорыву плотины. В результате три населенных пункта затопило в Херсонской области.

16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители