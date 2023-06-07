Захарова назвала "пропагандистским перформансом" демонстрацию танка Т-72 в Амстердаме
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "пропагандистским перформансом" демонстрацию танка Т-72 в Амстердаме. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.
"Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов", – сказала Захарова.
Так, 25 мая на площади Лейдсеплейн в Амстердаме был выставлен на публичное обозрение танк Т-72, который якобы находился на вооружении ВС РФ и, как утверждали в ВСУ, был подбит в марте прошлого года. По словам Захаровой, цель подобного мероприятия довольно понятна – привлечь внимание общественности и продемонстрировать поддержку Киеву. Однако реакция голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной: выступление мэра Амстердама Фемке Халсема на открытии экспозиции прервали протестующие, требовавшие убрать танк и прекратить поставки оружия на Украину.
Некоторые люди стали возлагать цветы к танку в память о погибших. "Были и те, кто открыто недоумевал о целях такой провокации, явно противоречащей идеям мира и "защиты демократии", и, не прячась, называл пропагандой страшилки о "российской угрозе", – добавила официальный представитель МИД РФ.