Захарова назвала "пропагандистским перформансом" демонстрацию танка Т-72 в Амстердаме

"Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов", – сказала Захарова.

Так, 25 мая на площади Лейдсеплейн в Амстердаме был выставлен на публичное обозрение танк Т-72, который якобы находился на вооружении ВС РФ и, как утверждали в ВСУ, был подбит в марте прошлого года. По словам Захаровой, цель подобного мероприятия довольно понятна – привлечь внимание общественности и продемонстрировать поддержку Киеву. Однако реакция голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной: выступление мэра Амстердама Фемке Халсема на открытии экспозиции прервали протестующие, требовавшие убрать танк и прекратить поставки оружия на Украину.