Небензя: Россия призывает генсека ООН осудить Киев за подрыв дамбы Каховской ГЭС

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что Россия настаивает на установлении всех обстоятельств атаки на Каховскую ГЭС.

По его словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен осудить украинских властей, передает ТАСС. По словам Небензи, у Москвы вызывает глубокое недоумение тот факт, что секретариат ООН в очередной раз "открещивается" от осуждения атак со стороныКиева, о которых сообщает Россия, ссылаясь на недостаток информации.

Он добавил, что организация нарушает принципы объективности и беспристрастности.

"Призываем генерального секретаря ООН дать наконец объективную оценку террористическим действиям киевского режима и осудить их", — подчеркнул постпред РФ.

Он добавил, что Москва настаивает на установлении всех обстоятельств атаки на Каховскую ГЭС.