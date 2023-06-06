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В России назвала виновных в разрушении Каховской ГЭС

Россия возлагает полную ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие Киев страны Запада. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

В России назвала виновных в разрушении Каховской ГЭС
© РИА Новости

Он объяснил, что диверсия Киева преследовала две цели: привлечь максимальное внимание для перегруппировки подразделений ВСУ, а также причинения максимального гуманитарного ущерба населению прилегающих к ГЭС районов.

«Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю ООН сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание», — заявил дипломат.

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